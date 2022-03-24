Вбивство, організоване ФСБ: з’явилася нова версія загибелі російської журналістки в Києві
Останнім часом влада Києва намагається не вказувати точні адреси будівель, куди через нові обстріли влучали уламки ворожих ракет, незбиті ракети та інші боєприпаси. Так було подано й новину про загибель 23 березня російської журналістки з опозиційного видання The Insider 42-річної Оксани Бауліної — в офіційному повідомленні був вказаний тільки район столиці, де трапилась ця трагедія — Подільський. Уточнювалося лише, що це сталося на автомобільній стоянці — туди влучили ворожі міни.
Проте 24 березня на брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив більш деталізовану інформацію: Оксана Бауліна загинула, коли приїхала на руїни торговельного центра «Ретровіль», куди увечері 20 березня влучила російська ракета і загинуло 8 людей.
Виходить, що загарбники обстріляли цей торговельний центр двічі. Причому вдруге саме тоді, коли туди приїхала відома опозиційна журналістка. Тут слід сказати, що до еміграції з Росії Бауліна працювала в «Фонді боротьби з корупцією» Олексія Навального — політика, якого путінська ФСБ намагалося вбити за допомогою «Новічка», а коли це не вдалося, Навального посадили в колонію. Днями строк ув’язнення йому збільшили на 9 років. Бауліна була в «Фонді боротьби з корупцією» не рядовою журналісткою, а головним редактором каналу «Навальний LIVE». У 2017 році «Радіо Свобода» зняло про неї фільм — саме як про головного редактора каналу.
В попередні роки російські спецслужби неодноразово організовували замахи на життя відомих дисидентів, які емігрували з Москви й оселилися в Києві. Зокрема ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова ФСБ вдалося вбити. Замах на журналіста Аркадія Бабченка провалився. Нагадаємо, українські спецслужби інсценували його вбивство, навіть оприлюднили фото «загиблого» — щоб заарештувати безпосереднього замовника атентату (політичного вбивства). А після того показали, що Бабченко живий.
Тож цілком можливо, що ФСБ полювала й на Оксану Бауліну. Якщо це так, то через свою агентуру в Києві чекісти слідкували за нею, дізнались, що журналістка збирається побувати на руїнах «Ретровіля». Підіслали диверсійно-розвідувальну групу, яка обстріляла стоянку зруйнованого ТРЦ з 120-міліметрових мінометів саме тоді, коли туди приїхала Бауліна.
Якщо ця версія підтвердиться, то матимемо пояснення того, чому один й той самий об’єкт в Києві ворог обстріляв двічі та чому другий артилерійський удар стався саме тоді, коли біля «Ретровіля» знаходилась одна з соратниць Олексія Навального.
Важко повірити в те, що вдруге цей ТРЦ обстріляли випадково.
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