Вбивство, організоване ФСБ: з’явилася нова версія загибелі російської журналістки в Києві

Останнім часом влада Києва намагається не вказувати точні адреси будівель, куди через нові обстріли влучали уламки ворожих ракет, незбиті ракети та інші боєприпаси. Так було подано й новину про загибель 23 березня російської журналістки з опозиційного видання The Insider 42-річної Оксани Бауліної — в офіційному повідомленні був вказаний тільки район столиці, де трапилась ця трагедія — Подільський. Уточнювалося лише, що це сталося на автомобільній стоянці — туди влучили ворожі міни.

Проте 24 березня на брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив більш деталізовану інформацію: Оксана Бауліна загинула, коли приїхала на руїни торговельного центра «Ретровіль», куди увечері 20 березня влучила російська ракета і загинуло 8 людей.

Руїни торговельного центра «Ретровіль», куди увечері 20 березня влучила російська ракета

Виходить, що загарбники обстріляли цей торговельний центр двічі. Причому вдруге саме тоді, коли туди приїхала відома опозиційна журналістка. Тут слід сказати, що до еміграції з Росії Бауліна працювала в «Фонді боротьби з корупцією» Олексія Навального — політика, якого путінська ФСБ намагалося вбити за допомогою «Новічка», а коли це не вдалося, Навального посадили в колонію. Днями строк ув’язнення йому збільшили на 9 років. Бауліна була в «Фонді боротьби з корупцією» не рядовою журналісткою, а головним редактором каналу «Навальний LIVE». У 2017 році «Радіо Свобода» зняло про неї фільм — саме як про головного редактора каналу.

В попередні роки російські спецслужби неодноразово організовували замахи на життя відомих дисидентів, які емігрували з Москви й оселилися в Києві. Зокрема ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова ФСБ вдалося вбити. Замах на журналіста Аркадія Бабченка провалився. Нагадаємо, українські спецслужби інсценували його вбивство, навіть оприлюднили фото «загиблого» — щоб заарештувати безпосереднього замовника атентату (політичного вбивства). А після того показали, що Бабченко живий.

Тож цілком можливо, що ФСБ полювала й на Оксану Бауліну. Якщо це так, то через свою агентуру в Києві чекісти слідкували за нею, дізнались, що журналістка збирається побувати на руїнах «Ретровіля». Підіслали диверсійно-розвідувальну групу, яка обстріляла стоянку зруйнованого ТРЦ з 120-міліметрових мінометів саме тоді, коли туди приїхала Бауліна.

Якщо ця версія підтвердиться, то матимемо пояснення того, чому один й той самий об’єкт в Києві ворог обстріляв двічі та чому другий артилерійський удар стався саме тоді, коли біля «Ретровіля» знаходилась одна з соратниць Олексія Навального.

Важко повірити в те, що вдруге цей ТРЦ обстріляли випадково.

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