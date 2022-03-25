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Події

Окупанти-мародери пограбували квартиру херсонської активістки Катерини Гандзюк

8:29 25 березня 2022
Жінка з портретом загиблої Катерини Гандзюк

В окупованому Херсоні рашисти пограбували квартиру загиблої активістки Катерини Гандзюк. Про це інформує телеграм-канал «Україна: оперативно» з посиланням на слова батька покійної.

«Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це „об'єкт, який загрожує російській державності“, — розповів батько Катерини Віктор Гандзюк. — Обшуки у помешканні тривали більше 3 годин. Сусіди розповіли, що з квартири винесли декілька мішків з речами».

Реальне фото з квартири Катерини (джерело: група у ФБ "Хто замовив Катю Гандзюк")

Для Херсона Катерина Гандзюк була символом боротьби за справедливість. Її, громадську діячку, радницю міського голови Херсона, облили сірчаною кислотою біля будинку в Херсоні 31 липня 2018 року. Після майже трьох місяців боротьби за життя вона померла 4 листопада у Києві. Зловмисник вилив на жінку близько літра сірчаної кислоти.

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