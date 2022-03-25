У міськраді Маріуполя, посилаючись на інформацію очевидців, повідомляє, що у міському Драмтеатрі, по якому ворог завдав потужного авіаудару, загинуло близько 300 людей.

«До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про протилежне», — йдеться у повідомленні .

У будівлі театру, а також у бомбосховищі від ворожих обстрілів ховалися мирні жителі — жінки, діти, люди похилого віку. «Окупант знав куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки, і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс у наш дім біль та страждання», — пишуть у міськраді.

Раніше народний депутат та ексгубернатор Донецької області Сергій Тарута повідомляв, що деяким людям вдалося вижити — бомбосховище витримало удар.

Облогою міста керує генерал-полковник путінської армії Михайло Мізінцев, який раніше «засвітився» у Сирії.

Фото з Вікіпедії

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