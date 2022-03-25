«Мене просто злили»: в полон ЗСУ потрапила снайперка бойовиків «ДНР»

Снайперка бойовиків «ДНР» із позивним «Багіра» 24 березня потрапила в полон до українських військових. Про це йдеться у телеграм-каналі «Фашик Донецький».

«Позивний „Багіра“ — снайпер взводу снайперів 11 омсп (в/ч 08818) „ДНР“. Станом на 24.03.2022 перебуває у полоні у ЗС України, поранена, медична допомога надана… На її рахунку чимало загублених життів як військовослужбовців ЗС України, так і мирного, неугодного владі „ДНР“, населення Донбасу (близько 40 осіб). Як і належить снайперу, має розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт та співпрацює зі слідчими органами України. Передає привіт командиру взводу — старшому лейтенанту Зуйко/Сметаніні Олені Сергіївні „Гюрза“: „Кинули. Знаючи, що я поранена і маючи нагоду забрати мене, — просто вирішили злити, сподіваючись, що помру“. Хочу зауважити, що випадки зради командирами останнім часом досить поширене явище в лавах „ЛДНР“ та ЗС РФ».

З військового квитка відомо, що затриману рашистку звати Ірина Старікова, їй 40 років. «Військова освіта» у снайперші відповідна — ПТУ у Донецьку, яке вона закінчила у 2000 році. Користувачі соцмереж просять українських військових помститись окупантці за минуле й «пристрелити її на місці, щоб і пасть не успіла відкрити».

Раніше повідомлялося, що в полон потрапив російський підполковник, на якому були труси та шкарпетки ЗСУ.

1117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter