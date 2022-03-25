«Мене просто злили»: в полон ЗСУ потрапила снайперка бойовиків «ДНР»
Снайперка бойовиків «ДНР» із позивним «Багіра» 24 березня потрапила в полон до українських військових. Про це йдеться у телеграм-каналі «Фашик Донецький».
«Позивний „Багіра“ — снайпер взводу снайперів 11 омсп (в/ч 08818) „ДНР“. Станом
З військового квитка відомо, що затриману рашистку звати Ірина Старікова, їй 40 років. «Військова освіта» у снайперші відповідна — ПТУ у Донецьку, яке вона закінчила у 2000 році. Користувачі соцмереж просять українських військових помститись окупантці за минуле й «пристрелити її на місці, щоб і пасть не успіла відкрити».
Раніше повідомлялося, що в полон потрапив російський підполковник, на якому були труси та шкарпетки ЗСУ.
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