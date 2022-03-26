Рашисти знищують меморіали жертвам Холокосту

Російські окупанти, які начебто прийшли до України боротися з нацизмом, пошкодили меморіал жертвам Холокосту у Харкові та інші місця масових захоронень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева жителька Марія Андреас:

«У Харкові жертвами „визволителів“, серед інших, стали: Дробицький Яр — місце масових розстрілів євреїв та цивільного населення у 1941−43 рр. Меморіал жертвам тоталітаризму — могили польських та українських жертв. Меморіальний комплекс жертв фашизму — могили загиблих у Другій cвітовій війні. Намагаюся писати цензурно. Саме тому не можу підібрати зараз слів. Але. Наші діти зараз бачать це все на власні очі. Це їхній підручник історії. Без цензури та без купюр».

Нагадаємо, що 1 березня під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Бабин Яр.

Фото зі сторінки Марії Андреас у Facebook

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