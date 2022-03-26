Окупанти вистрілили в обличчя 11-річній дівчинці з Маріуполя

Російські окупанти вистрілили в обличчя 11-річній дівчинці із багатостраждального Маріуполя. Мілена Уралова, на щастя, вижила. Вона знаходиться зараз у лікарні в Токмаку Запорізької області, повідомляє американський телеканал CNN. З Міленою та її мамою зустрівся репортер каналу Іван Вотсон.

Мати дівчинки розповіла йому, що близько 10 днів тому вона разом із двома доньками та їхньою бабусею спробувала вирватися з обложеного Маріуполя. Їм погодилися допомогти двоє чоловіків, які мали легковий автомобіль.

Уралови змогли доїхати лише до села Василівка. Там вони натрапили на окупантів. Російські військові відкрили вогонь по машині без попередження. Водій змушений був зупинитися.

«Ми відчинили двері та вийшли з машини з піднятими вгору руками», — розповідає Уралова. Росіяни щось кричали ним і продовжували загрожувати зброєю. Тут вони побачили закривавлену Мілену. Усвідомивши, що дитина поранена, окупанти дозволили Ураловим відвезти дівчинку до Токмака до лікарні.

Там їй урятували життя. Мілена перенесла операцію. Її життя поза небезпекою. Проте дівчинка, яка до війни займалася гімнастикою, тепер погано ходить. Розмовляє вона теж із певними труднощами — куля потрапила в нижню щелепу та основу язика. Тому зараз Мілена розмовляє дуже тихо. Лікар вважає, що деякі звуки дівчинка навряд чи зможе виразно вимовляти. Але юна гімнастка впевнена, що зможе займатися улюбленим спортом і надалі після відновлення. А поки що вона вчить англійську. Мілена продемонструвала Івану, як вона вміє рахувати англійською до ста.

Американський репортер розповів про те, що побачив у дитячій лікарні у Токмаку. Усі вікна закладені подушками, матрацами, ковдрами. Шість-сім разів на день звучить сирена повітряної тривоги, і медсестри спускаються разом із маленькими пацієнтами, включаючи новонароджених, у підвал. Після відбою тривоги піднімаються в палати, оскільки багато дітей потребують особливого догляду.

За останні два тижні до лікарні доправили дев'ятьох дітей, які отримали тяжкі поранення. Про це Уотсону розповів анестезіолог Іван Анікін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в будівлі Маріупольського драмтеатру, де від ворожого обстрілу ховалися жінки, діти, люди похилого віку, внаслідок авіаудару загинули близько 300 людей.

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