Російські фашисти обстріляли Львів: сталося три потужні вибухи

Російські окупанти випустили кілька ракет по Львову.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації», — зазначив він.

Садовий закликав городян не розповсюджувати фото чи відео з місця удару та залишатися у укриттях.

У соцмережах городяни повідомляють, що чули кілька вибухів, а околиці міста бачили густий чорний дим.

У той же час голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поточнив, що близько 16:30 сталося три потужні вибухи біля Львова з боку Кривчиць.

«Зараз звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не повідомляйте про місця влучення і не робіть фото», — закликав він.

Нагадаємо, 18 березня місто Лева також зазнало ракетного обстрілу окупантів. Об'єктом став авіаремонтний завод.

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