Російські фашисти обстріляли Львів: сталося три потужні вибухи
Російські окупанти випустили кілька ракет по Львову.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації», — зазначив він.
Садовий закликав городян не розповсюджувати фото чи відео з місця удару та залишатися у укриттях.
У соцмережах городяни повідомляють, що чули кілька вибухів, а околиці міста бачили густий чорний дим.
У той же час голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поточнив, що близько 16:30 сталося три потужні вибухи біля Львова з боку Кривчиць.
«Зараз звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не повідомляйте про місця влучення і не робіть фото», — закликав він.
Нагадаємо, 18 березня місто Лева також зазнало ракетного обстрілу окупантів. Об'єктом став авіаремонтний завод.3504
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