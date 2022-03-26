Російські фашисти обстріляли низку населених пунктів під Києвом, серед постраждалих – дитина

У суботу, 26 березня, рашистські військові злочинці завдали артилерійських ударів по багатостраждальному місту-герою Бучі, а також по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району. Загинули троє мирних мешканців, ще шестеро, в т. ч. дитина, отримали поранення і травми, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

У свою чергу в Офісі генерального прокурора уточнили — військові рф відкрили вогонь з артилерійської та автоматичної зброї по багатоквартирних та приватних будинках у с. Андріївка Бучанського району, Бучі, Ірпеню, Петропавлівській Борщагівці й селах Тарасівка, Требухів, Лук’янівка і Шевченкове Броварського району.

Ворожими снарядами пошкоджено або повністю зруйновано житло цивільних громадян.

Також обстрілам піддали місто Боярку.

«За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї за попередньою інформацією поранення отримали чотири особи, серед яких неповнолітня дитина», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Слідчі кваліфікують такі дії російських військ як пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення і наголошують — вони суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Також стало відомо — у селі Лук'янівка Броварського району окупанти зруйнували Храм Вознесіння Господнього — пам'ятку української дерев'яної архітектури другої половини XIX століття.

На місці зруйнованого храму

«Прокурори Київщини вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів країни-агресора для притягнення винних до відповідальності», — зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Міноборони назвали 4 міста, на які Мордор готує наступ. Ними виявилися Київ, Фастів, Житомир і Коростень. І їхоча пізніше американські експерти запевнили, що путін вже залишив спроби взяти Київ, сьогоднішні обстріли Київщини можуть означати хибність цих розрахунків.

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