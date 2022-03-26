Вбивці путіна обстріляли житлові будинки у Харкові: загинули п'ятеро людей
Субота, 26 березня, стала кривавим днем не лише для мешканців столичного регіону — у Харкові під час обстрілів російськими окупантами загинуло 5 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Уточнюється, що російські окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки у густонаселеному Основ'янському районі міста. Внаслідок цього загинули 5 мирних жителів.
Також пошкоджено будинки та транспортні засоби.
Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування продовжується.
Зазначимо, що у ці хвилини продовжується і ракетний обстріл Львова.492
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