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Вбивці путіна обстріляли житлові будинки у Харкові: загинули п'ятеро людей

19:44 26 березня 2022
Вбивці путіна обстріляли житлові будинки у Харкові: загинули п&#39;ятеро людей

Субота, 26 березня, стала кривавим днем не лише для мешканців столичного регіону — у Харкові під час обстрілів російськими окупантами загинуло 5 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Уточнюється, що російські окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки у густонаселеному Основ'янському районі міста. Внаслідок цього загинули 5 мирних жителів.

Також пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування продовжується.

Зазначимо, що у ці хвилини продовжується і ракетний обстріл Львова.

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