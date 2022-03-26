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Окупанти забрали сільгосппідприємство у депутата Херсонської облради

21:28 26 березня 2022
Окупанти забрали сільгосппідприємство у депутата Херсонської облради

Ворог шокований стійкістю жителів Херсона та області, які щодня виходять на проукраїнські мітинги, тому почав вдаватися до репресій — силових розгонів акцій, викрадення людей, незаконної конфіскації майна (у фермерів Херсонщині забрали пальне і сказали, що дадуть солярку, якщо селяни підпишуть договори про співпрацю з окупантами). А у депутата Херсонської обласної ради від партії «Європейська Солідарності» Сергія Хланя з Каховки взагалі експропріювали його сільгосппідприємство.

Сергій Хлань (ліворуч) з народним депутатом Vlll скликання Верховної Ради України Василем Яніцьким

«В мене особисто окупанти відібрали сільськогосподарське підприємство, — повідомив Сергій Хлань на своїй сторінці в „Фейсбуці“. — Сказали, що я фашист і воно мені не потрібне, а обробляти будуть самі».

Раніше окупанти-мародери пограбували квартиру херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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Фото зі сторінки Сергія Хланя в «Фейсбуці»

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