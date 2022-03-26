Окупанти забрали сільгосппідприємство у депутата Херсонської облради
Ворог шокований стійкістю жителів Херсона та області, які щодня виходять на проукраїнські мітинги, тому почав вдаватися до репресій — силових розгонів акцій, викрадення людей, незаконної конфіскації майна (у фермерів Херсонщині забрали пальне і сказали, що дадуть солярку, якщо селяни підпишуть договори про співпрацю з окупантами). А у депутата Херсонської обласної ради від партії «Європейська Солідарності» Сергія Хланя з Каховки взагалі експропріювали його сільгосппідприємство.
«В мене особисто окупанти відібрали сільськогосподарське підприємство, — повідомив Сергій Хлань на своїй сторінці в „Фейсбуці“. — Сказали, що я фашист і воно мені не потрібне, а обробляти будуть самі».
Раніше окупанти-мародери пограбували квартиру херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Читайте також: Серветки, пара курток, кросівки: окупант-мародер розповідає матері про вкрадене в покинутому українцями будинку
Фото зі сторінки Сергія Хланя в «Фейсбуці»1153
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter