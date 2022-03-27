«Він завжди йшов першим»: у бою загинув командир Добровольчого підрозділу «Фрайкор»

На Харківщині у бою загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу «Фрайкор» Георгій Тарасенко.

«Георгій був кращим з нас, завжди першим вів нас у бій і ніколи не проявляв страху. Так сталося і у його останньому бою — проводячи контрнаступ на позиції ворога, він йшов першим у складі нашої бойової групи», — повідомляють побратими загиблого захисника України.

Георгій Тарасенко — учасник Революції Гідності, протистояв «рускій весні» у Харкові. У 2014 році в 17-річному віці він пішов на фронт, а у 2017 році створив і очолив Добровольчий підрозділ «Фрайкор» і однойменну організацію.

Під його командуванням бійці здійснили 7 бойових ротацій на Донбас і стали на захист Харкова з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

«Ми становились як організація та підрозділ завдяки його керівництву. Попри цю важку втрату наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, наша організація продовжить справу Георгія, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатті перейменували вулицю на честь загиблого воїна — Героя України Андрія Літуна, який командував 1-м гірсько-штурмовим батальйоном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Фото «Фрайкор»

2444

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter