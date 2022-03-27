Рашисти спалили відому страусину ферму на Київщині

На страусовій фермі в Ясногородці загинула велика кількість птахів, а вольєри пернатих згоріли. Наразі господарям не вистачає власних коштів на утримання тварин, тому просять допомогти. Про це власники екопарку повідомили в інстаграмі.

«Парк майже весь перетворився на попіл. Втім залишилось багато живих тварин. На території парку утримуються: копитні тварини 26 видів, понад 212 особин, страуси — понад 300 особин, інша птиця — 18 видів, 220 особин, примати — 6 видів, 17 особин (евакуювали), сухопутні черепахи — 23 особини (евакуювали), єнот полоскун та єнот носуха, сурикати та дикобрази — 13 особин».

Додамо, що сімейний екопарк «Ясногородка» колись називали страусиною фермою «Долина страусів». На величезній території жили птахи, діяв мінізоопарк, нещодавно побудували сувенірну крамницю з дитячим майданчиком з гігантських яєць. Для дітей проводили майстер-клас з розмальовування яєць, а для дорослих готували страви з екзотичного птаха.

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