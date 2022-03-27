29.65 / 30.85 32.86 / 34.59
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рашисти спалили відому страусину ферму на Київщині

13:31 27 березня 2022
загиблий страус

На страусовій фермі в Ясногородці загинула велика кількість птахів, а вольєри пернатих згоріли. Наразі господарям не вистачає власних коштів на утримання тварин, тому просять допомогти. Про це власники екопарку повідомили в інстаграмі.

«Парк майже весь перетворився на попіл. Втім залишилось багато живих тварин. На території парку утримуються: копитні тварини 26 видів, понад 212 особин, страуси — понад 300 особин, інша птиця — 18 видів, 220 особин, примати — 6 видів, 17 особин (евакуювали), сухопутні черепахи — 23 особини (евакуювали), єнот полоскун та єнот носуха, сурикати та дикобрази — 13 особин».

Додамо, що сімейний екопарк «Ясногородка» колись називали страусиною фермою «Долина страусів». На величезній території жили птахи, діяв мінізоопарк, нещодавно побудували сувенірну крамницю з дитячим майданчиком з гігантських яєць. Для дітей проводили майстер-клас з розмальовування яєць, а для дорослих готували страви з екзотичного птаха.

Раніше розповідалося, що через рашистів Україна може втратити всі заповідники на півдні країни.

Читайте також: «Він просто годував тварин», — окупанти вбили 36-річного працівника екопарку під Харковом

1397

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

загиблий страус

Рашисти спалили відому страусину ферму на Київщині

Шон Пенн

Зірка Голлівуду погрожує знищити свій «Оскар» через Зеленського

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.