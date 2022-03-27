29.65 / 30.85 32.86 / 34.59
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Це знак, що ми переможемо»: український військовий під час риття окопу знайшов німецьку ложку часів Другої світової

14:25 27 березня 2022
ложка, знайдена в окопі

Український військовий під час риття окопу відкопав німецьку ложку часів Другої світової. Про це житель міста Ладижин Роман Баранов розповів на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що це добрий знак.

«Ложка на війні важливіша за гвинтівку». Саме такий вираз я зустрів в одній з книг про війну, вже і не згадаю, в якій. І до останнього часу я ніколи не задумувався над змістом цієї фрази. До часу, коли мій батько не пішов на війну і одного ранку не надіслав мені ці фото. Це німецька ложка з часів Другої світової війни. Хтось скаже: ложка як ложка. Але коли, копаючи окоп, знаходиш артефакт з іншої Великої війни, — це уже певний містичний знак. Ложка, котра пролежала в землі 80 років, скоріше за все, на місці окопу, і котра була втрачена під час війни, знову потрапляє на війну. Ложка, яку знаходять, не «копачі» з металошукачами, а українські воїни, котрі окопуються для захисту нашої землі. Кажуть, знайти ложку — то хороша прикмета, а ще й в такий час і в такому місці. Тому вірю, що всі наші воїни повернуться додому, Україна переможе, а та вся кацапська нечисть буде горіти у пеклі. Слава Україні!"

За словами бійця ЗСУ, ложка стане його родинною реліквією. Історію про неї він буде розповідати своїм онукам, тим більше, у Романа уже є родинна історія прадіда про ложку і війну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про талановитого українського воїна, який створює на передовій справжні витвори мистецтва. Матеріалом для роботи художника стала глина з окопів.

509

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ложка, знайдена в окопі

«Це знак, що ми переможемо»: український військовий під час риття окопу знайшов німецьку ложку часів Другої світової

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

Мультипредметний тест замість ЗНО: що чекає на абітурієнтів у 2022 році

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Шон Пенн

Зірка Голлівуду погрожує знищити свій «Оскар» через Зеленського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.