Наказ — взяти живим: під Києвом полюють на військового, який зрадив присязі України у 2014 році і воює на стороні рашистів
Військами російських загарбників, які атакували місто Буча, керує капітан першого рангу ЗС РФ Ігор Татарченко з Криму. Він народився на Київщині, у 2011−2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗСУ. Але в 2014 році зрадив українську присягу. Про це повідомив український військовий журналіст Влад Волошин у Фейсбуці:
«Зрадник, капітан 1 рангу Татарченко Ігор Віталійович, високий на зріст, зараз знаходиться у Бучі, командує морською піхотою рашистів, був нашим командиром частини (73 Морський Центр спеціальних операцій ВМС ЗС України) у 2011−2013 роках. Народився в м. Вишгород, володіє українською мовою, розмовляє без акценту, добре знає Київщину. Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу на відповідні напрямки!»
Своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані спецслужб, у своєму Телеграм-каналі додає, що зрадника розшукують саме живим і нині він командує підрозділами морської піхоти російських окупантів.
«Можливо, буде виходити з оточення в цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інформацію своїм людям, хто працює на північ від Києва. Потрібен, за можливості, живий», — додав Цаплієнко.
Ігор Татарченко занесений до бази сайту «Миротворець» як зрадник Батьківщини, російський військовий злочинець, учасник нападу РФ на Україну
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