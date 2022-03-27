Наказ — взяти живим: під Києвом полюють на військового, який зрадив присязі України у 2014 році і воює на стороні рашистів

Військами російських загарбників, які атакували місто Буча, керує капітан першого рангу ЗС РФ Ігор Татарченко з Криму. Він народився на Київщині, у 2011−2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗСУ. Але в 2014 році зрадив українську присягу. Про це повідомив український військовий журналіст Влад Волошин у Фейсбуці:

«Зрадник, капітан 1 рангу Татарченко Ігор Віталійович, високий на зріст, зараз знаходиться у Бучі, командує морською піхотою рашистів, був нашим командиром частини (73 Морський Центр спеціальних операцій ВМС ЗС України) у 2011−2013 роках. Народився в м. Вишгород, володіє українською мовою, розмовляє без акценту, добре знає Київщину. Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу на відповідні напрямки!»

Своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані спецслужб, у своєму Телеграм-каналі додає, що зрадника розшукують саме живим і нині він командує підрозділами морської піхоти російських окупантів.

«Можливо, буде виходити з оточення в цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інформацію своїм людям, хто працює на північ від Києва. Потрібен, за можливості, живий», — додав Цаплієнко.

Ігор Татарченко занесений до бази сайту «Миротворець» як зрадник Батьківщини, російський військовий злочинець, учасник нападу РФ на Україну 24.02.2022 р. та людина, причетна до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.

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