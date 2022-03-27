Міський голова Івано-Франківська потрапив під обстріл окупантів на Чернігівщині, є поранені

Сьогодні, 27 березня, після повернення додому міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів у відеоповідомленні на своїй сторінці в «Фейсбуці» про те, що 26 березня потрапив під обстріл біля Чернігова (місто рашисти піддіють постійним бомбардуванням). Декілька людей, які були там разом з ним, отримали поранення.

«Хочу пояснити, чому нас не було декілька днів — с гуманітарною місією ми їздили до Чернігова, фактично оточеного, — заявив у своєму відеоповідомленні Руслан Марцінків. — 26 березня відбулися події, про які вам розкажу. Ми були обстріляні ворогом. Слава Богу, всі живі. Декілька наших хлопців поранені. Хочу особливо подякувати нашому водію Андрію — завдяки його професіоналізму ми відбули доволі легко. Обстріл був під самим Черніговом, перед переправою — фактично там, де був обстріляний журналіст 1+1 Сергій Цаплієнко, який також отримав поранення.

Ми везли спеціальний зв’язок, а також іншу гуманітарну допомогу. Для нас п’ятьох 26 березня тепер другий день народження. Тут разом зі мною мужні хлопці, з якими не зважаючи на небезпеку, доставили допомогу чернігівцям і Збройним Силам України. Наш автобус через постріли вийшов з ладу, майже решето… Дякую цим хлопцям-захисникам, якби не їх професіоналізм, виучка, то ваш покірний слуга вже б тут не сидів… Війна ближче, ніж здається".

Нагадаємо, окупанти фактично відрізали Чернігів від Києва, зруйнувавши міст через Десну, яким евакуювали людей і постачали гуманітарку.

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