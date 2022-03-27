«Нашого сина не стало за 10 годин»: на Вінниччині винесли вирок педіатрині за службову халатність

На Вінниччині відбувся суд над педіатринею Оратівської районної лікарні. Її звинуватили у халатності, яка в результаті призвела до смерті 5-річного місцевого жителя Віталія Житника. Хлопчик скаржився на біль у животі та нудоту, а замість допомоги медик запропонувала пити мінеральну воду і викликати самостійно блювоту. За кілька годин дитини не стало, а рідні почали добиватись справедливості у юридичній площині…

«Медик просила засунути пальці в рот сину і відпивати водою»

— Віталій це мій молодший синочок, він не мав проблем зі здоров'ям. Завжди привітний, активний, у нього було багато друзів і він так мріяв піти до першого класу. Тепер його чарівна усмішка назавжди залишилась на фотографіях. Син постійно казав: «Матусю, я буду поліцейським і захищатиму вас з татом». Не буде вже, на жаль, — розповіла «ФАКТАМ» 47-річна Тетяна Житник. — Усе сталось близько п’ятої вечора 29 січня 2018 року, коли чоловік забрав Віталія із дитячого садочку. Дорогою купив йому сік та тістечко, він ще з братиком поділився. Настрій був хороший. Та невдовзі син поскаржився на погіршення стану здоров`я та біль в області живота. Ми злякались і повезли його до лікарні, яка від нашого села за кілька кілометрів. Там у дитини сталась блювота, біль у животі не зупинявся.

Нас прийняла лікарка Олена Нетичинська, яка була черговою. Вона виставила діагноз сину «харчове отруєння». Після того призначила промивання шлунку та препарати, які мають спазмолітичний ефект. Чоловік їх купив, але після ін`єкцій дитині краще не стало. Тоді педіатриня налила Віталію мінеральну воду «Боржомі» й просила мене засунути пальці йому до рота, аби викликати блювоту. Мовляв, якщо вона буде чиста, то поїдемо додому, бо в іншому разі сину «засунуть в живіт великий шланг». Лікарка не говорила та не повідомляла про необхідність обстеження та госпіталізації Віталія. Вона не відбирала аналізи, температуру та тиск не вимірювала. А після того відправила нас із сином додому.

«Лікарка не говорила та не повідомляла про необхідність обстеження та госпіталізації Віталія», - стверджує мама хлопчика Тетяна Житник

За словами жінки, Віталій ліг спати, але вночі йому стало гірше:

- Він постійно плакав, просив водички. Тоді шкіра стала жовтою, ніжки наче став випрямляти, зуби заціпив… Я негайно розбудила чоловіка, ми викликали швидку допомогу. Але не стали її чекати і самі повезли сина до лікарні в Оратів. В приймальне відділення занесли його на руках і поклали на канапку. До нас вийшла лікарка, яка в присутності санітарки робила штучне дихання дитині, однак це не допомогло і Віталій помер.

Як потім з'ясувалось, у нього розірвався кишківник та почався некроз. Його не стало за 10 годин, й винна у цьому саме педіатриня. Якби вона відразу госпіталізувала дитину до медичного закладу, викликала на консультацію хірурга, який би відразу виявив патологію, шанси врятувати сина були високі. Та цього Олена Нетичинська не зробила й навіть після похорону моєї дитини продовжувала працювати сімейною лікаркою. Від роботи ніхто її не відстороняв… Й вона в очі заявляла нам з чоловіком, що це ми занапастили дитину! Який цинізм…

«Я робила все, що в моїх силах»

За фактом смерті хлопчика було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 140 Кримінального кодексу України «Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого». Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років (з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років). Розслідування смерті хлопчика тривало пів року.

— Пацієнт помер внаслідок больового синдрому, крововтрати, інтоксикації та часткового некрозу тонкого кишківника. Правильний діагноз дитині був виставлений тільки після проведення судово-медичної експертизи трупа, — пояснює Богдан Мацютевич, прокурор Немирівської місцевої прокуратури. — Лікар, який оглядав дитину, не прийняла відповідних заходів для встановлення правильного діагнозу — не був зібраний консиліум лікарів з участю хірурга, не проведено рентген-дослідження, УЗД, аналіз крові. Надана медична допомога дитині була неадекватною і не відповідала дійсному стану дитини по причині не встановлення правильного діагнозу.

Даний інцидент розглядали на засіданні клініко-експертної комісії, де була присутня й на той час підозрювана. Спеціалісти підіймали питання про те, чому на огляд не викликали хірурга, чому маленькому пацієнту не провели аналізи сечі та крові, й не могли зрозуміти, навіщо промивали шлунок газованою водою, якщо це робиться за допомогою зонда у стаціонарі. За висновками експертів, лікарська помилка в тому, що вона не запросила на консультацію хірурга, а батьків — відмова від госпіталізації. Під час розгляду справи у суді лікарка Олена Нетичинська вини так і не визнала.

— У мене стаж за фахом педіатр та сімейний лікар з 1988 року по теперішній час. Коли привезли хлопчика, то мною важких симптомів виявлено не було. Я зателефонувала у дитяче відділення лікарні та повідомила чергову медсестру про промивання шлунку, — заявила Олена Нетичинська на суді. — Після вживання води та препарату дитина блювала. Я казала матері лишити у нас дитину. Але вона відмовилась. А коли я вийшла до маніпуляційної, батьки вже покинули наш заклад. Історію хвороби я не заводила. Аналізи просто не встигла відібрати. Я робила все, що у моїх силах…

Та адвокати переконують — все було не так…

— Ми досліджували записи камер відеоспостереження з лікарні, — каже «ФАКТАМ» адвокат потерпілих Ярослав Мартинюк. — І там чітко видно, що педіатриня сама відправляє батьків додому. Мама бере сумку і йде до дверей, лікарка теж кудись пішла. А черговий хірург, якого зазвичай викликають з дому у разі невідкладного стану, під час допиту зазначив, що йому ніхто не телефонував та не викликав. Батьки піклувались про свого сина Віталія, скрізь в них позитивна характеристика, тому слова лікарки, що хлопчика занапастили — маячня.

Як стало відомо з матеріалів справи, вина лікарки підтвердилась сукупністю письмових доказів, висновками експертиз та показаннями потерпілих та свідків. Зокрема, одна із них встановила непрямий зв'язок між непрофесійними діями лікарки та смертю дитини, оскільки та діяла не по протоколу.

Немирівський районний суд визнав Олену Нетичинську винуватою у злочині та призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі з позбавленням права займатися лікарською діяльністю строком на два роки. Крім того, вона має відшкодувати родині Житників моральну шкоду 1 мільйон гривень. Обвинувачена вже готує апеляцію…

— На засіданнях ми більше покладались на думку прокурорів, які вимагали три роки позбавлення волі й стільки ж — заборона займатись медичною діяльністю, — додає адвокат. — Суд задовольнив частково, але для нас це вже мала перемога, бо так склалось у суспільстві, що лікарі рідко несуть реальне кримінальне покарання за скоєне. Тим паче обвинувачена навмисно переносила засідання, мовляв, хвора, а термін давності цієї справи — 5 років. Сподіваємось, що ця ситуація дасть поштовх іншим людям, які стикнулись з подібним, боротись за правду до кінця.

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