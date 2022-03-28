«Горіти вам у пеклі, чорти кацапські»: рашисти знищили дім лідера «Другої ріки» Валерія Харчишина

Окупанти знищили дім лідера «Другої ріки» Валерія Харчишина. Про це відомий артист розповів у себе на сторінці у фейсбуці, зазначивши, що руки не опускає і після перемоги збудує ще не один будинок.



«Цей будинок під Гостомелем — частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів, — написав Харчишин. - Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї — перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає „їхньої України“. Їм нема куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім… Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений, що вони живі. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки».



Додамо, що сам Валерій волонтерить, а його старший син Дмитро записався у тероборону.

Раніше стало відомо, що до будинку українського боксера Олександра Усика у Ворзелі під Києвом вдерлися російські солдати, а на прибудинковій території розташували свої БТРи та танки.

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