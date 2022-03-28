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Навмисне розчавили військовою машиною сім'ю: рашисти вчинили жорстокий злочин на Сумщині

15:11 28 березня 2022
танки

У неділю, 27 березня, приблизно о 17:15 на дорозі біля села Чумакове (Конотопський район Сумщини) колона російських окупантів навмисно скоїла наїзд на сім'ю, яка йшла пішки узбіччям. Батько (йому було лише 33 роки) загинув, мати та 15-річний син травмовані, повідомляє Офіс Генеральної прокуратури України. За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс Генеральної прокуратури України нагадує: якщо ви стали свідком військового злочину рф, фіксуйте та надсилайте докази на сайт: https://warcrimes.gov.ua

Раніше на Запоріжжі рашисти переїхали танком «Таврію», в якій місцеві жителі намагалися виїхати на безпечну територію.

Також під Запоріжжям кадирівці переїхали танком поштарів, які розвозили пенсії.

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