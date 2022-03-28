Везуть контрабанду ешелонами: конфісковано понад 100 вагонів з білоруськими добривами та сталлю

Білоруські підприємства намагаються обійти санкції, надсилаючи свою продукцію замовникам із різних країн світу контрабандою через територію України. Але ці простенькі хитрощі не спрацьовують — наші правоохоронні органи викривають та вилучають контрабанду. Державне бюро розслідувань України повідомило на своїй сторінці у Facebook, що на станції Коростень його співробітники виявили 100 вагонів калійних добрив із Білорусі. За документами ці майже 7 тисяч тонн продукції мали отримати замовники однієї з країн Азії — товар прямував залізницею до одного з портів, для перевантаження на океанське судно.

Крім цього, там же в Житомирській області співробітники ДБР виявили 2 вагони з білоруською сталлю. Вага товару — 139 тонн. Відправники сподівалися, що вагони тихенько «пропетляють» залізницею в один із портів і сталь буде благополучно доставлена ​​замовнику в одну з країн Африки. Не вийде, панове білоруси! Контрабандні добрива та сталь стали власністю народу України.

«Працівники Бюро поінформували Житомирську обласну військову адміністрацію про примусове вилучення вищезгаданого майна для державних потреб», — повідомляє ДБР.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українці у Польщі заблокували рух фур, які везли товар із Євросоюзу до Білорусі та Росії.

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