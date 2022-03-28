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Події

Агітували за фашистський «руський світ» і фотографували позиції ЗСУ: у Києві затримали двох агентів ворога

19:27 28 березня 2022
Агент ворога

У цей складний воєнний час знаходяться, на жаль, громадяни, зокрема й нашої держави, які продовжують допомагати оркам. Вони агітують за «руський світ», фотографують наші позиції і передають «русні».

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

Так, столичні патрульні у Шевченківському районі помітили чоловіка, який фотографував позиції працівників поліції. Не гаючи часу, інспектори затримали його.

Під час перевірки мобільного телефону поліцейські виявили фото координат інших місць.

Інший випадок стався в одному з хостелів Подільського району, де непроханий гість із Росії проводив агітації за «руський світ». Відповідних документів, які б підтверджували законність перебування на території України, він не мав.

У всіх випадках патрульні передали затриманим працівникам СБУ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Києві було затримано чоловіка, який прикидався «ченцем» і передавав ворогові секретні дані.

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