Окупанти вбили батьків відомого українського диригента

Диригент Львівської національної опери Іван Чередніченко втратив батьків — їх вбили рашисти в Ірпені.

Близько тижня Іван Чередніченко та його сестра Дарія постійно публікували фото з надією знайти поранену матір у шпиталі. Та дива не сталося.

«Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу у пошуку та підтримку… Але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники, — пише диригент у соцмережах. — Попередній пост про пошук видаляю… Прошу помолитись за душі невинно убієнних Надії та Володимира».

Іван Чередниченко раніше працював у Київському академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва, а у листопаді 2019 року переміг в конкурсі на посаду керівника музичної частини Львівської національної опери. У 2020-му — диригент-постановник опери «Турандот» Дж. Пуччіні, що була поставлена вперше в історії театру, а також Святкового концерту до 120-річчя Львівської національної опери.

Напередодні мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що окупантів вибили з Ірпеня повністю, але попередив містян, що наразі у населенний пункт повертатися небезпечно.

Фото зі сторінки Івана Чередниченка у соцмережах

531

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter