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«Передали мені привіт»: ракетним ударом зруйнована будівля Миколаївської ОДА, Кім продовжує жартувати

11:22 29 березня 2022
Будинок ОДА у Миколаєві

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву — у прицілі була будівля облдержадміністрації.

Керівник області Віталій Кім, який попереджав, що у напрям міста з Криму вилетіла ворожа авіація, яка працюватиме на малих висотах, виклав у мережу фото, показавши руйнування будівлі ОДА.

Постраждала половина будівлі, зокрема й кабінет Кіма.

За його словами, на даний момент вісім людей можуть перебувати під завалами, а близько 50 людей з будівлі вийшли. Інформації про загиблих поки що немає, шукають трьох військових. Віталій Кім назвав ракетний удар «привітом» йому та свідченням того, що рашисти відмовилися від ідеї захопити місто.

У кадр потрапив і політ ракети.

Нагадаємо, що днями росіяни випустили територією України як мінімум 70 ракет, проте до цілей долетіли лише вісім — решту було знищено в небі.

Фото Віталія Кіма

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