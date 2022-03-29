«Вантаж знищили, ми в лікарні»: під Черніговом рашисти обстріляли волонтерів

28 березня, виконуючи взяту на себе волонтерську місію, один з екіпажів біля Чернігова, мешканці якого на межі гуманітарної катастрофи, потрапив під прицільний обстріл ворога. Про це йдеться у Телеграм-каналі https://t.me/OTF_UA

«Команда виконувала завдання по доправлянню життєво необхідного вантажу для мешканців Чернігова, — йдеться у повідомленні. — Це була відважна спроба не залишити без ліків, оснащення і харчів як наших військових, так і мешканців Чернігова, які наразі залишаються у місті.

Живі! Команда отримала контузії та поранення різної тяжкості, зокрема важке черевне поранення. Очолювала групу голова волонтерської команди ГО «Жіноча сотня самооборони Чернігівщини» та співзасновниця ВГО «Лицарський Хрест».

Вантаж та автомобілі, на жаль, знищені. Керівник групи перебуває у безпечному місці та отримує медичну допомогу, інші члени команди знаходяться у медичних закладах області. Дякуємо всім за підтримку і співпрацю. Даний факт спонукає нас зробити коротку паузу, проте не зупиняє нашу працю в ім'я Перемоги".

Нагадаємо, на днях під обстріл окупантів на Чернігівщині потрапив міський голова Івано-Франківська, який з командою теж віз гуманітарну допомогу.

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