Українські військові «відправляють у пекло» бійців елітного спецназу «Урал»

Завдяки некрологам у пропагандистських ЗМІ стали відомі дані ще одного російського військового підрозділу, якого кинули на окупацію України (нагадаємо, під Гостомелем зазнала значних втрат елітна дивізія Росгвардії, яка зазвичай розганяє протести у Москві). Зокрема, декілька матеріалів опублікував нещодавно новинний портал «Екатеринбург онлайн». Перший - це коротенький некролог за спецпризначенцем з міста Нижній Тагіл Володимиром Голубцовим, який загинув, мовою оригіналу: «выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны…» Саме так написав у некролозі мер уральського міста, характеризуючи свого земляка.

«Звісно, читацька аудиторія сайту та поважного посадовця, мабуть, не надто переймається питанням, що ж саме, або хто саме зараз загрожував або загрожує мирному населенню Нижнього Тагіла, — розповів на своїй сторінці у ФБ журналіст Анатолій Мельник. — Чи це кляті «биндеры, фошисты, нацисты, националисты, геи и пендосы» вже на підступах до міста? Жодних обставин й подробиць загибелі чергового путінського орла у відкритому доступі немає. Як і його біографії. Навіть дата та рік народження й дата смерті не вказані… Редакція подала свій телефон, аби відгукнулись ті, хто його знав чи може щось детальніше розповісти.

Але і це лише початок. Бо, як пише той самий новинний портал, загиблий Голубцов служив у 12-ому загоні спецпризначення, що дислокується у тому ж місті Нижній Тагіл. І 24 лютого — якраз у день відкритої російської агресії проти України, на цьому ж сайті о 13.54 з'явилась ще одна розгорнута новина із красномовною назвою: «Там жесткие типы». Какие отряды уральских силовиков отправились в командировку на Украину. Рассказываем, что о них известно".

Цитуємо дослівно: «Несколько источников из числа бывших военных рассказали нам, кто из уральских силовиков принимает в ней участие. Туда был отправлен 12-й отряд спецназа «Урал», базирующийся в Нижнем Тагиле, — рассказал один из наших собеседников. — Это около тысячи человек. Внутренние войска. Он считается одним из наиболее подготовленных в России. Там жесткие типы, есть и снайперы, и гранатометчики и пулеметчики. Они много раз бывали в Чечне и Дагестане, а сейчас их отправили в командировку на восток Украины…

По словам другого собеседника, также на Украину с Урала были отправлены части ОМОНа. Полицию пока не трогают…"

Звісно, пресслужба росгвардії на цілком слушне питання єкатеринбурзьких кореспондентів про участь «жорстких типів» у інтервенції до України відразу зайняла позу страуса… Так само вона досі ховає голову у пісок й з приводу загибелі гвардійця. Не менш цікаво те, що вищезазначена стаття, яка певною мірою геть розкриває військову таємницю, досі знаходиться на сайті у відкритому доступі. Фактично, протягом місяця від 24 лютого і до сьогодні жодних інформаційних матеріалів та повідомлень про «героїзм та мужність» своїх «жорстких типів» єкатеринбурзький сайт та інші ЗМІ у відкритому доступі поки що більше не оприлюднювали… Крім некролога за Голубцовим.

Нагадаємо, днями українські захисники ліквідували чергового офіцера рашистської армії — начальника штабу 40 інженерно-саперного полку підполковник Олександра Корника.

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