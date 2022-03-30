У Лисичанську варвари путіна поранили сім'ю українців, двоє маленьких дітей перебувають у тяжкому стані

Путінські окупанти, яких російський «фюрер» відправив «денацифікувати» Україну, продовжують збільшувати кількість жертв серед українських дітей. У Лисичанську дворічну дівчинку, яка отримала поранення, і її 8-річного брата готують до ампутації кінцівок. Про це у соцмережі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його інформацією, до трагедії призвів обстріл громадянського сектора, який був другим за день.

«У дівчинки 2020 року народження — вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження — множинні вогнепальні осколкові поранення. Гайдай діагноз медиків, які займаються дітьми.

Батьки дітей також постраждали — отримали осколкові поранення, але медикам вдалося стабілізувати їхній стан.

«Обстріли в Лисичанську не вщухають. Орки продовжують обстрілювати місто, чергують район за районом. Внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська поранено цілу родину. Це вже другий важкий обстріл за день», — констатував голова області.

Нагадаємо, днями рашисти скинули фосфорні бомби на місто Рубіжне на Луганщині, вбивши ще двох дітей .

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