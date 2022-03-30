Мати померла, а дитина посивіла від жаху: у Маріуполі нелюди путіна кілька днів ґвалтували жінку на очах у 6-річного сина

У Маріуполі, що переживає жахливу блокаду, російські нацисти протягом кількох днів по черзі ґвалтували молоду жінку прямо на очах у її малолітньої дитини.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Twitter .

Повідомляється, що страшні звірства окупантів призвели до смерті мешканки міста — вона отримала численні травми, які виявилися несумісними із життям.

Що стосується її 6-річного сина, то хлопчик отримав такий стрес від побаченого, що його волосся посивіло.

«Це не фільм жахів. Згвалтування, насильство, вбивства — ось що означає руський мір», — йдеться у тексті публікації Міноборони.

Нагадаємо, раніше колишній глава кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам взяти його в полон, відпустивши замість дітей Маріуполя.

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