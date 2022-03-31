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Число жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зростає, завали ще розбирають (фото)

11:18 31 березня 2022
Миколаївська ОДА

У Миколаєві, де ракетним ударом було зруйновано будівлю Миколаївської облдержадміністрації, збільшилася кількість жертв — загинули 17 людей.

Як повідомляють у ДСНС, рятувальники продовжують розбирати завали, зокрема й уночі. Станом на 07:00 31 березня було підтверджено 16 смертей — 15 людей виявили під завалами, одна померла у реанімації. Пізніше стало відомо, що кількість жертв збільшилася до 17-ти.

Ракета, випущена рашистами 29 березня, зруйнувала центральну секцію з 1 до 9 поверху. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав відео, на якому було зафіксовано її політ та удар по будівлі.

Фото ДСНС

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