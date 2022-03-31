«Тут три танкісти взяли дівчину 16-літню й згвалтували»: СБУ оприлюднила перехоплення розмов рашистських воєнних злочинців своїм родичам

Поки в Гаазі продовжуються слухання в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями РФ у геноциді, СБУ продовжує публікувати перехоплення розмов рашистських воєнних злочинців, які підтверджують свої злочини щодо цивільного населення.

— Ви що, так і зробили? — дивується дружина одного з окупантів з розповіді, як її хлопець задовольняє свої «статеві потреби» в Україні.

— Так, ви**али. Тут взагалі три танкісти взяли дівчину 16-літню й згвалтували, — хвалиться хлопець.

А Ольга Силіна з Ірпеня розповідає у Facebook: «З Бучі привезли двох дівчат, 12 і 13 років (різні сім'ї, однакові історії).Орки розстріляли батьків на їх очах і потім цих дітей… зґвалтували, мабуть, не те слово. Діти в лікарні, пошматовані звіром… А тепер ці виродки відступають в Білорусь?! До біса міста. Оточити і зрівняти з землею! Знищити, спопелити, вирізати виродків! Воно після такого має жити? І як жити тим нещасним дітям?.. 12 і 13 років…»

Найстрашніше, що рідня, перед якою московитські орки хваляться своїми «подвигами», часто не бачить нічого поганого в цьому. Хоча іноді їх дії все ж викликають огиду.

— Їсти є у вас, годують нормально? — питає батько одного з «денацифікаторів».

— Та нормально, позавчора алабая захрєнарили.

— Кого?

— Алабая.

— Що, невже собак їсте?

— Ну, було.

— Вам що, їсти нічого?

— Сухпайки дають, та нам мʼяса хочеться. Курей з гусьми похрєналили вже всіх.

— Ну, блін, армія наша. Ваще, бл*дь.

— Та ні, нормально.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на Московії також організовують волонтерський рух, збраючи передачки своїм воєнним злочинцям. Навіть просять дітей надсилати малюнки, що надихали б солдат окупаційних військ на «бойові подвиги».

ФОТО: GETTY IMAGES

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