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Події

Патронів не шкодували: кадировці влаштували звірячу розправу над беззбройним українським… світлофором (відео)

11:38 31 березня 2022
Кадировці

Бойовики очільника Чечні Рамзана Кадирова, який стверджував, що він нібито був в Україні, вступили у «битву» зі… світлофором.

У мережу виклали відео, на якому показано, як кілька кадировців відкривають вогонь на вулиці населеного пункту. Де саме було зроблено цей запис, не вказується.

«Тік-ток батальйон дона, у вузьких колах відомого як Кадиров, продовжує радувати нас де постановочними роликами, де стріляниною по порожньому будинку, де мародерством (і це не смішно). Цього разу тік-токери вирішили втрьох розібратися зі світлофором, який залишився хоч і пораненим, але живим. Тому чергова бойова нічия 0:0» , — йдеться у коментарі.

Раніше бійці полку «Азов», які захищають Маріуполь, висміяли нібито пораненого в облоговому місті організатора вбивства Нємцова — кадировця Руслана Геремєєва.

Фото — скріншот

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