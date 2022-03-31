Під Черніговом рашисти вбили чоловіка народної депутатки Стефанишиної та розстріляли колону волонтерів

Під Черніговом рашисти вкотре обстріляли волонтерів, які їхали в облогове місто, аби допомогти з евакуацією.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його інофрмацією, напередодні під обстріл потрапили п'ять автобусів.

«Бусікі з волонтерами зустріли орки і підло розстріляли незважаючи на те, що в них їхали цивільні.

Серед волонтерів один загиблий, четверо тяжко поранених. Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих колесах. Водія поранено, його доправили до лікарні», — повідомив він і виклав у мережу відео, попередивши, що воно — не для слабкодухих.

Тим часом, народна депутатка України з фракції «Голосу» Ольга Стефанишина повідомила, що 30 березня під Черніговом загинув її чоловік. Можливо, він був серед волонтерів, які потрапили під обстріл.

Раніше біля Чернігова під обстріл потрапляли волонтери, серед яких був і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Тоді обійшлося без жертв, кілька людей дістали поранення.

Фото — скріншот

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