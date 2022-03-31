У центрі Івано-Франківська поранено голову єврейської громади міста: поліція розповіла подробиці

В Об'єднаній єврейській громаді України заявили про поранення в Івано-Франківську Ігоря Перельмана.

Так, згідно з даними ОЄОУ, директор міської єврейської громади отримай три ножові поранення вдень у четвер, 31 березня. Напад стався на вулиці Бельведерській. В організації також заявили, що напад супроводжувався «антисемітськими висловлюваннями у присутності численних свідків», і що попередньо встановлено особу нападника.

Тим часом у поліції уточнюють, що потерпілого двічі вдарили ножем і що нападника затримано.

«31 березня близько 12:30 на лінію 102 зателефонував 58-річний мешканець Івано-Франківська і повідомив, що на вулиці Бельведерській під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком останній двічі поранив його ножем. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та лікарі. Потерпілому на місці події було надано першу медичну допомогу, його доставили до медустанови. У чоловіка діагностували непроникне поранення грудної клітини та шиї. Його відправили на амбулаторне лікування» , — йдеться у повідомленні.

Нападник — 49-річний місцевий житель. Поліцейські попередньо встановили, що конфлікт стався між потерпілим та дружиною фігуранта: нібито заявник не правильно паркував транспортний засіб під час в'їзду до будинку затриманого.

Фігуранта кримінального провадження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові інкримінують статтю про хуліганство.

Раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який зарізав батька та вдарив ножицями в обличчя брата, образившись, що родичі не захотіли поділитися з ним м'ясом.

Фото Pixabay

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