У Миколаєві під завалами ОДА знайшли мертвими двох працівниць суду, третя залишилась без ноги

У Миколаєві, де ракетним ударом було зруйновано будівлю Миколаївської облдержадміністрації, кількість жертв збільшилася до 20. Як повідомляють у ДСНС, рятувальники продовжують розбирати завали. Так, 31 березня з-під завалів дістали тіло Анастасії Долгової — секретаря судових засідань Господарського суду Миколаївської області. Пошуки тривали дві доби. На жаль, 32-річна жінка не вижила. Про це повідомила колега загиблої Юлія Бездоля:

«Нашої Анастасії Долгової більше немає з нами. Вона була надзвичайно життєрадісною, чуйною, душевною, доброю, оптимісткою в усьому і завжди. Вона легко сприймала будь-які виклики й вірила, що попереду багато світлого та хорошого. Професійна, сильна, наполеглива, віддана нашій професії і системі судочинства. Це неможливо пояснити і усвідомити. В момент потрапляння ракети, випущеної цими вбивцями умисно в робочий час, у робочий день по будівлі, яка працювала, Настя готувала евакуацію справ в умовах війни. Втрачене життя. Вбили нашу завжди усміхнену, завжди захоплену красуню. Не вірю і не повірю ніколи».

Нагадаємо, 29 березня росіяни влаштували ракетний обстріл будівлі Миколаївської ОДА, в якій на 8 та 9 поверхах знаходився Господарський суд Миколаївської області. У результаті загинула Надія Торхова, 1978 р.н., начальник організаційно-правового відділу суду. Життя Віри Панченко, 1985 р.н., начальника аналітично-статистичного відділу, лікарям вдалося зберегти, але вона у вкрай тяжкому стані — медикам довелося ампутувати 37-річній жінці ногу. Віра сама виховує й утримує 11-річну дитину та має на піклуванні двох батьків літнього віку. Зараз збирають кошти жінці на протез.

Загалом після влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації рятувальниками з-під завалів було вилучено 19 тіл і одну вижившу особу, яка, на жаль, померла в реанімації. Роботи продовжуються.

2333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter