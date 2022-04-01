«Олексій із простреленим тілом зумів доїхати до блокпоста і там вже помер»: жахливі подробиці розстрілу волонтерів під Черніговом

30 березня російські війська розбили щонайменше дві колони волонтерів, що везли гуманітарну допомогу до Чернігова і намагалися евакуювати людей. Попередньо десять волонтерів загинули, є поранені. Машини спалено вщент.

Киянка Анастасія Салухіна вже довгий час проживає у США, після повномасштабного вторгнення росії почала волонтерити та відправляти допомогу до України.

— Я два дні не можу ні спати, ні чимось взагалі займатись. В голові одне питання: як таке могло статися? — каже «ФАКТАМ» Анастасія Салухіна. — В Україні мої рідні, друзі, саме тому я не могла сидіти й стала волонтером в одній з організацій у Вашингтоні. Ми постійно передавали допомогу в Україну. Так я познайомилась із 26-річним киянином Олексієм Антоновим. Він з дуже порядної родини, разом з друзями заснував логістичну компанію. І коли почалась війна, повністю всі кошти з бізнесу та родини віддав на благочинність. Машини переобладнали на броньовані, щоб можна було їздити по гарячих точках. Від його майстерності керування автівкою всі навколо були у захваті. Олексій та його однодумці розвозили медикаменти та речі найпершої потреби для наших військових та цивільних людей. Їздили в Бровари та Пущу-Водицю саме тоді, коли там було дуже неспокійно, але ж треба було… Всі волонтери говорили: «Якщо Льоша спокійний, то й нам не варто хвилюватися». Він постійно допомагав інвалідам, стареньким, мабуть, не було таких, кому він відмовив. Це була його третя поїздка в Чернігів, і, на жаль, остання. До речі, в попередній їх теж обстрілювали, але вони вижили й вивезли людей. Щоправда, буси були трохи пошкоджені.

Наскільки мені відомо, «зелений коридор» 30 березня був узгоджений. Про це мені казав сам Олексій. Та кілька разів повторив, що то перевірена інформація. Але тепер дехто вважає, що волонтерів хтось дезінформував… Чи навмисно, не знаю.

До Чернігова 30 березня вирушили Олексій та ще 5 людей, серед них дівчина. Він був за кермом, віз пальне для людей, їжу, одяг. Я ще казала йому, аби почекав день, бо прийде ще гуманітарна допомога з Америки. Та він відповів, що ні, поїду, бо маю врятувати людей. Волонтери везли допомогу для близько 70 людей. В Чернігові на них вже чекали 35 людей, аби евакуюватись з небезпечного міста. Але вже не дочекались.

Буквально перед Черніговом колони волонтерів розбили. Чотири буси, які згоріли, там навіть тіл не було… Тільки залишились Олексій та його пасажир. Ще й за сто метрів до блокпосту товариш зняв бронежилет. Можливо, Олексій був упевнений, що вже нічого не загрожує, працює «зелений коридор». Але вороги їх підло обстріляли. Олексій ще зумів пораненим доїхати до блокпосту і там помер… Завдяки цьому очевидці витягнули з мікроавтобуса пасажира, який наразі живий, але у критичному стані. 1 квітня напарник Олексія має поїхати за його тілом у Ніжин. Поки що нам невідомо, скільки точно волонтерів загинуло. Але колеги загиблого кажуть, що рашисти підло вкрали життя ще 10 людей, які їхали в колоні.

За словами співрозмовниці, наразі вона просить в української сторони надати прізвища загиблих волонтерів, аби мати можливість допомогти фінансово їхнім рідним. Про це має подбати благодійна організація з США.

Тим часом у фейсбуці опублікували некролог про загибель другокурсниці Анастасії Тагірової.

«30 березня Настя везла гуманітарну допомогу в Чернігів. Її авто обстріляли російські окупанти. Вона загинула. Невинна душа ангелом відправилась на небо. Я особисто знала Настю. Вона моя туристка, — пише на своїй сторінці у соцмережі Наталя Коноваленко. - Життєрадісна тендітна дівчинка. Зі своїми мріями та планами на майбутнє. Студентка, в якої все життя було попереду. За що ви відняли невинне життя? Настя ділилась зі мною фото з відпочинку, і я раділа разом з нею. Потім спілкувалися, вони з хлопцем Олексієм приносили нам презенти, мріяли про нові подорожі та просто були щасливі. Вона героїчно загинула, допомагаючи людям. Не кожен чоловік має таку мужність, як студентка Настя. Ти наш Герой! Герой Чернігова!»

Анастасія Тагірова

Ймовірно, кажуть волонтери, що саме у цій колоні був підло вбитий орками і чоловік народної депутатки від «Голосу» Ольги Стефанишиної.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила розстріл волонтерів, які намагалися проїхати в Чернігів, щоб евакуювати звідти людей. Втім, чомусь повідомила лише про одного загиблого:

«П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено. Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія було поранено, його доправили до лікарні. Окупанти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників без їжі, води, тепла і водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії».

Нагадаємо, Чернігів наразі перебуває в оточенні, рашисти зруйнували міст через Десну, місто не має сполучення з київським напрямком, тому в Чернігів дуже складно доставити гуманітарну допомогу чи вивезти звідти людей.

Раніше повідомлялося, що під обстріл окупантів на Чернігівщині потрапив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який їздив до міста с гуманітарною місією. Декілька людей, які були разом з ним, отримали поранення.

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