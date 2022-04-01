Контрабанда з рф на 93 мільйони гривень: вилучена велика партія російського металу

В одному з торгових портів Одеської області виявлено та вилучено велику партію металу з Росії вартістю понад 93 мільйони гривень, — повідомило на своїй сторінці у фейсбуці Державне бюро розслідувань України. Комерсанти країни-агресора намагалися потай в обхід санкцій перевезти цей товар транзитом через територію України. ДБР ініціювало націоналізацію товару — звернулося до військово-цивільної адміністрації Одеської області з клопотанням про примусове вилучення металу та передачу його Збройним Силам України.

«Завдяки зусиллям бюро на потреби армії вже передано майно країни-агресора на мільйони доларів, у тому числі пальне, залізничні вагони з вантажем, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, яка може використовуватися нашими військовими для оборони України. Майно окупанта служитиме для його розгрому», — йдеться у повідомленні ДБР.

Нещодавно на Житомирщині співробітниками цієї правоохоронної структури було виявлено та вилучено 100 вагонів калійних добрив з Білорусі та два вагони металу з росії, які комерсанти з цих підсанкційних країн сподівалися потай перевезти українською залізницею до портів для відправки замовникам з Азії та Африки.

1013

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter