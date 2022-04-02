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Події

Колишній мер Сміли Черкаської області загинув, звільняючи Бучу під Києвом

9:59 2 квітня 2022
Олексій Цибко

Під час боїв за визволення Бучі у Київській області від російських загарбників 30 березня загинув колишній мер Сміли Олексій Цибко. Про загибель ексмера повідомила його хрещениця у Facebook.

«Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн та патріот нашої держави, мій хрещений батько Олексій Цибко», — написала вона.

Дівчина додає, що її хрещений був справжнім, відкритим та добрим.

Олексій Цибко був мером Сміли у 2015−2017 роках.

31 березня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що місто було звільнено від окупантів, повідомляє Telegram-канал «Инсайдер Украина».

«Цей день увійде до славної історії Бучі та всього Бучанського товариства як день визволення Збройними Силами України від російських окупантів», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», росіяни несуть в Україні величезні втрати, тому часті випадки, коли після повернення з війни командування окупантів змушене розформовувати цілі батальйони.

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