Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збільшили кількість збитих вертольотів супротивника — відліталися два транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 ВС.

«Вертольоти були знищені у Харківській області розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу „Корсар“. Це, за суттю, перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль! Після поразки ракетою некерований гелікоптер противника впав набік і при падінні зіткнувся зі своїм же вертольотом» , — повідомили у командуванні Десантно-штурмовими військами ЗСУ та показали відео, на якому показано, як горять гвинтокрили противника після «успішного» приземлення.

Раніше у мережі показали відео, як ЗСУ збивають гелікоптер супротивника у небі над тимчасово окупованими територіями — ракета потрапила у хвостову балку Мі-28, і та просто відвалилася.

Фото — скріншот

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