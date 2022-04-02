Окупанти викрали майже 150 службових автівок на Луганщині

Рашисти, яких жителі оккупованих українських міст та сел називають збіговиськом вбивць, ґвалтівників і мародерів, проникли на територію підрозділів ГУНП в Луганській області та, погрожуючи застосувати зброю, незаконно заволоділи 146 службовими автомобілями. Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура на своїй сторінці у ФБ.

«За попередньою інформацією, вартість транспортних засобів у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім того, протягом березня 2022 року військовослужбовці окупаційних військ РФ та представники так званої „ЛНР“, попередньо домовившись та погрожуючи зброєю, протиправно вилучили дві автівки, що перебувають у володінні та користуванні Марківського та Міловського відділів Старобільської окружної прокуратури Луганської області, — повідомили у прокуратурі. — Зареєстровано три кримінальні провадження за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України). Розслідуванням займається поліція».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», рашисти, які втекли з Чорнобильської зони, почали помирати від гострої променевої хвороби.



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