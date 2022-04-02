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Події

Окупанти викрали мера Таврійська на Херсонщині

13:06 2 квітня 2022
Микола Різак

У Херсонській області російські загарбники викрали міського голову Таврійська Миколу Різака. Про це йдеться у повідомленні Таврійської міської територіальної громади у Facebook.

«З вечора 1 квітня відсутня інформація про місце знаходження міського голови Таврійська Миколи Різака. Його було затримано російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до голови міста достовірно поки що не встановлені», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Микола Різак народився 17 квітня 1958 року у селі Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області. В 1986 став випускником зооінженерного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту імені А. Д. Цюрупи за спеціальністю «Технологія виробництва та переробки тваринницької продукції». Згодом (2003 року) закінчив Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємств». До обрання мером обіймав керівні посади у різних структурах, зокрема на маслозаводі та заводі плавлених сирів.

Також стало відомо, що росіяни схопили у полон заступника голови Новослобідської ОТГ Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, Олексій Шибаєв у полоні російських військових із 1 квітня. Його схопили на ворожому блокпості біля села Пересепки Путивльської ОТГ. Там він супроводжував гуманітарний вантаж.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни викрали відому запорізьку журналістку Ірину Дубченко. Її вивезли до окупованого Донецька для проведення «слідчих дій».

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