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Рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича

14:15 2 квітня 2022
Сергій Проневич

З кожним днем стає відомо про нові звірства рашистів щодо українців. У Боромлі на Сумщині закатували спортсмена Сергія Проневича. Про це матір загиблого Антоніна Проневич повідомила «Суспільному».

«Сергій мабуть, почав бігати з 8-го класу, в нього загорілося це бажання, — говорить вона і показує грамоти сина. — Крім спорту, у нього було захоплення — майструвати різні поробки з дерева, фанери, соломки та природних матеріалів. У жовтні 2019 року у Білій Церкві в рамках легкоатлетичного марафону син пробіг у повному обмундируванні весь шлях і став рекордсменом. Він здолав 42,195 км у повній бойовій викладці: бронежилет, каска, зброя, МСЛ, фляга тощо. За своє легкоатлетичне досягнення військовий увійшов до Книги рекордів України. Посадив сосни в кінці городу, садив горіхи, він хотів посадити сад, він хотів зробити бесідки, для того, щоб приходили до нього люди, відпочивали».

За словами матері, Сергій був у територіальній обороні. Доповідав своїм, де знаходяться ворожі танки.

«Вийшло чи то засада, чи то росіяни були там і була, як говорять, стрілянина. А в результаті з 12 березня мені нічого невідомо стало, тому що не було зв’язку, ніде нічого. Кажуть, його тримали в підвалі, в пожежній, і там його катували, тому що на руках сліди від кайданок було видно…»

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