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Події

Окупанти викрали ексдепутата міскради Каховки Олега Кожем’якіна і призначили на посаду мера наркомана

14:09 2 квітня 2022
Олег Кожем'якін

«Сьогодні вранці до нас „завітали“! Забрали мого чоловіка Кожем'якіна Олега Володимировича. Прошу надати розголосу!!!», — написала на своїй сторінці в «Фейсбуці» дружина ексдепутата міськради Каховки.

«ФАКТИ» зв’язалися з пані Ольгою по меседжеру, спитали, чим окупанти пояснили затримання Кожем’якіна? Чи застосовували до нього силу? Що вони від нього хочуть? Чи відомо дружині, де вони утримують її чоловіка? Чи дають йому можливість телефонувати їй?

Вона відповіла: «Ніхто нічого не пояснював. Приїхало їх дуже багато на бойових машинах. Навколо будинку всі стояли, його забрали. Потім перевернули весь дім. Декілька годин були тут. Повезли невідомо куди!»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань з Каховки поділився на своїй сторінці в «Фейсбуці», відео на якій призначений рашистами гауляйтер Каховки Павло Філіпчук виконує танок дикуна.

«Ось такий кадровий вибір окупанта у Каховці. На відео — новий „керівник“ міста від загарбників Паша Філіпчук розважається під наркотиками. 100% керівник російського формату. На безриб'ї і рак — риба», написав Сергій Хлань.

Фото зі сторінки Сергія Хланя в «Фейсбуці»

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