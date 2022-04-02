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Події

Заслужений артист Південної Осетії повернувся додому з України «двохсотим»

15:50 2 квітня 2022
Роберт Кулумбегов

На Донбасі, який рашистська армія вже місяць намагається захопити, ліквідовано «заслуженого артиста» так званої Південної Осетії (окупований росією Цхінвальський регіон Грузії) Роберта Кулумбегова. Він співав у стилі шансон. Про це повідомила група «Новості Владикавказа» у соцмережі «ВКонтакте». Тож Йосипу Кобзону тепер не буде так нудно на тому світі, у нього з'явився майже професійний бек-вокаліст

Інформацію про ліквідацію Роберта Кулумбегова підтверджують і південноосетинські добровольці: «Кулумбегов поїхав до Донецька разом із групою „волонтерів“, які зголосилися доставити військовим 4-ї військової бази (в/ч 66431, Цхінвалі) гуманітарний вантаж. Але вирішив лишитись воювати! Крім нього, біля Ясинуватої ліквідований один абхаз (36-річний Ахра Кіркінадзе, село Кутол) та російський солдат».

Нагадаємо, під Харковом наші воїни розгромили дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведену БТГ 59-го танкового полку зс рф, а на Київщині — підрозділ тихоокеанських морських піхотинців.

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