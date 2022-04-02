В бою з рашистами загинули двоє рідних братів з Прикарпаття

Ворог приніс в Україну багато горя та страждань. І ось ще одна сумна новина. Рашистські снаряди забрали життя двох військових — Романа та Леоніда Бутусіних, рідних братів. Вони з перших днів нападу рф стали на захист України.

Трагічну звістку повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Мінветеранів Володимир Веркалець.

«У світі немає таких слів, якими можна б було розрадити родину Бутусіних — Олега та Тетяну з Калуського району, які отримали найважчу новину: в боях з окупантами загинули сини Роман та Леонід. Надія жевріла до останнього, що живі, але сум та біль, сльози та горе.

Дякуємо вам, наші захисники України! Нехай Господь допоможе рідним перенести біль втрати, а ми повинні зробити все, щоб пам"ять про кожного Героя була вічною!" - зазначив Веркалець.

Роман та Леонід з перших днів нападу рф стали на захист України

Родина Бутусіних переїхала до України з Росії у 2014 році через політичні репресії. Олег, глава родини, брав участь в АТО у «Правому секторі». У родині -12 дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича.

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