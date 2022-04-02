Двоє померли, 28 у реанімації: розвідка розповіла, як українці окупантів пиріжками частували

Рашисти несуть в Україні не лише бойові втрати — у розвідці розповіли про мешканців Харківщини, які почастували загарбників пиріжками із «начинкою».

«Українці протистоять окупантам усіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району „пригостили“ росіян з 3-ї мотострілецької дивізії росії отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули відразу, ще 28 потрапили у реанімацію», — йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

До речі, раніше про подібний випадок розповідав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який викладав у мережу перехоплення розмови російського солдата зі своєю дівчиною. Той скаржився, що солдати сидять голодні та ходять грабувати магазини. А потім розповів, як бабуся пригостила «солдатиків» пиріжками з отрутою — вісім окупантів померли.

За інформацією ГУР МО, ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії росії знаходяться у лікарнях — вони отруїлися алкоголем невідомого походження. «Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати» , — зазначили у розвідці.

Раніше журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що втрати 1-го мотострілецького батальйону 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії склали понад 60% особового складу — його буде повністю розформовано.

Фото зі сторінки ГУР МО в соцмережах

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