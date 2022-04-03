Стрілятимуть в спину своїм: військова поліція рф нині в Україні може виконувати роль новітніх загороджувальних загонів

Нещодавно з'ясувалося, що під Гостомелем зазнала втрат елітна дивізія Росгвардії — та, що розганяє протести у Москві. І ось черговий подарунок в оприлюдненні та ідентифікації особистих даних російських військових злочинців та найменувань частин, що вдерлись до нашої держави, зробили днями їхнє міністерство агресії (міноборони рф) та чи не усі ЗМІ, які написали про начальника регіонального управління військової поліції.

Цікаво, що навіть кореспонденти одного з російських видань у публікації від 26 березня вперше відкрито визнали факт, що «полковник, отличившийся в военной операции на Украине, служит в военной полиции, а об ее участии в боевых действиях Минобороны РФ прежде не рассказывали»…

«Тож, кажучи юридичною мовою — явка з повинною! Ну, а розповідь про „подвиги“ начальника регіонального управління полковника Олексія Литвиненка, чиї дані й оприлюднили у мінагресії та ЗМІ, оригінальністю не вирізняється», — пише журналіст Анатолій Мельник на ФБ. Він з’ясував, що полковник Литвиненко очолював регіональне управління по Східному військовому окрузі із центром у місті Хабаровськ.

Повідомлення у російських соцмережах

Військову поліцію путінські начальники зобов’язали, наприклад, в Сирії охороняти військові об’єкти та забезпечувати безпеку дорожнього руху. Журналіст додає, що засвітились путінські карателі й в окупованих Криму та Луганську та навіть у «братском и дружественном» Єревані… Вельми скупі відомості про це теж наявні у відкритих джерелах. А от про участь російських військових поліцаїв у війні проти України у відкритому доступі відносна тиша… Крім згадування полковника Литвиненка та іже з ними.

Полковник Олексій Литвиненко

Проте, як пише Анатолій Мельник, у березні цього року на Сумщині, за інформацією голови місцевої військової обласної адміністрації Дмитра Живицького у Facebook, п'ятьох українських бійців тероборони вдалось обміняти з полону на одного офіцера російської військової поліції.

Журналіст не виключає, що російська військова поліція нині в Україні може виконувати роль новітніх загороджувальних загонів, які стрілятимуть або вже стріляють у спину своїм же деморалізованим та зневіреним військовим чи мобілізованим мешканцям так званих «ДНР» та «ЛНР», що не надто рвуться у бій. Про такі факти вже сповіщала українська розвідка. Чи не насаджують військові поліцаї рф зараз «русский мир» репресіями, катуваннями та тортурами на окупованих територіях України спільно із росгвардією та іншими каральними підрозділами? Так само, як вони свого часу ретельно наводили «лад» у Сирії, у місті Алеппо, що фактично зтерте з лиця землі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, кого росія залучає до ударів по Україні крилатими ракетами.

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