Підло видавали ворогові українців-патріотів: затримано агентів путіна, які викрадали громадян нашої країни

У Херсонській області, що першою опинилася під п'ятою окупанта, СБУ викрила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території регіону. Також зрадник брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

«Під час спецоперації співробітники СБУ вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію нашої держави», — повідомили співробітники спецслужби.

А тим часом на підконтрольній Україні території Донеччині було викрито мешканця Першотравневого, який постачав розвідку російської артилерії даними про позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України. Встановлено, що інформацію він передавав через свою близьку родичку, яка проживає у тимчасово окупованому Донецьку, а також через учасницю терористичного угруповання так званої «ДНР».

У Рівненській області за матеріалами СБУ до 13 років ув’язнення засуджено агента фсб. Встановлено, що за завданням своїх кураторів він збирав розвіддані про дислокацію українських військових підрозділів. Також зрадник займався підготовкою диверсії на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону. Примітно, що затримали диверсанта під час спроби виконання ворожих вказівок.

Нагадуємо, раніше мешканка міста розповіла про спротив Херсона окупантам, частина яких виявилися зрадниками України, що прибули з анексованого Криму.

2358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter