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Події

За втечу з України з кожного чоловіка брали по 10−12 тисяч доларів: викрито нову злочинну схему

21:22 3 квітня 2022
переправляв чоловіків-ухилянтів до Молдови

На Одещині правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, які налагодили канал нелегального переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Зловмисники видавали втікачів з України за волонтерів. За свої послуги брали по 10−12 тисяч доларів з кожного «клієнта». Згідно з законом, особам, причетним до цього злочину, загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомляє Державне бюро розслідувань України. Це була спільна операція ДБР, Національної поліції та Держприкордонслужби.

ДБР зазначає, що зловмисники переправляли в Молдову потенційних призовників за новою злочинною схемою. Але в чому суть цієї схеми, не розголошується. Загалом з початку відкритого вторгнення росію в Україну правоохоронці викрили і заблокували понад 10 каналів нелегального переправлення чоловіків за кордон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как сын и внук Софии Ротару пытались нелегально уехать в Молдову — всего за 2000 долларов.

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За втечу з України з кожного чоловіка брали по 10−12 тисяч доларів: викрито нову злочинну схему

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