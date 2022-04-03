Хотіли сховатися від війни у «бабусі»: під Одесою четверо чоловіків призовного віку намагалися втекти до Молдови у багажнику авто

На Одещині військовослужбовці Держприкордонслужби не допустили чергову спробу втечі з України чоловіків призовного віку. Як повідомили у Ізмаїльському прикордонному загоні, серед ночі біля державного кордону з Молдовою прикордонники зупинили автомобіль «Рено».

У салоні крім водія, знаходились чотири пасажири 20−40 років, а ще двоє «подорожували» у багажнику.

При цьому усі заявили охоронцям кордону, що їдуть до рідної бабусі в село Болградського району Одещини, адресу якої вони випадково забули.

За спробу незаконного перетинання державного кордону пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності за 204−1 КУпАП.

«Щодо перевізника, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», — повідомили у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою затримали сина та онука відомої української співачки Софії Ротару, які намагалися втекти з України… на човні та заплатили за це 2 тисячі доларів.

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