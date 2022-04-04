Рашисти обстріляли тролейбусне депо та житлові будинки у Харкові: багато загиблих та поранених

Харків, який постійно обстрілює армія країни-агресора, знову зазнав удару — путінські військові вдарили по житловим районам міста.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, увечері 3 квітня внаслідок обстрілу постраждало близько десяти будинків у Слобідському районі та тролейбусне депо.

«За попередніми даними, загинули 7 людей. 34 особи було поранено, серед них троє дітей», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в обласній поліції уточнили, що загинули четверо харків'ян, постраждали — 30 людей, серед яких діти 3, 5 та 17 років. Усіх доправили до лікарень Харкова.

Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів по захопленій ними Балаклії, де частково було зруйновано лікарню, а також по Шепетівці та Миргороду.

Фото ГУНП у Харківській області

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