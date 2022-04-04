Навіть до мертвих дісталися: рашисти розбомбили могили воїнів АТО у Чернігові

У соцмережі продемонстрували наслідки російської атаки на Чернігів. Рашисти зруйнували могили бійців, які віддали життя у боях за Україну. Телеграм-канал «Чернігів оперативний» продемонстрував міське кладовище «Яцево», де поховані бійці АТО й ООС.

«За щось помстилися не тільки коням, собакам, коровам на фермі, а й тим, хто давно відійшов у вічність… Може, за те,

що не підкорився Чернігів дикій макакоподібній орді? Цьому всьому пояснення немає і не може бути! Взагалі, — пише у коментарі місцева жителька Ольга Волощук. — Ніколи в 21-му столітті не було ще такого варварського відношення до «братського» народу, яке ми відчули з боку орків. Бомбили, вбивали, нищили нас, українців, ґвалтували наших дівчат, знущались над нашими людьми похилого віку, прив'язуючи їх до танків, розстрілювали зв'язаних і беззбройних.

Трощили могили наших пращурів, будинки, музеї, церкви, історичні пам'ятки, лікарні, пологові будинки… Все, що є в місті, зазнало руйнування! Це найбільша і найстрашніша трагедія сьогодення! Цьому немає пробачення! Ніколи!!!"

Цвинтар у Чернігові

А в Ірпені рашисти розстріляли портрети на Алеї Героїв АТО. Про це повідомила у соцмережі громадська та політична діячка Вікторія Сюмар.

«В Ірпені була одна з кращих в Україні Алея Героїв АТО. Так от, рашисти розстріляли портрет кожного українського Героя. Ще раз — розстріляли портрети. Хотіли розстріляти Пам'ять про Воїнів. Не розуміють, що ця пам'ять завжди буде з нами і буде далі нами рухати… Герої не вмирають. Слава ЗСУ!» — написала вона у фейсбуці та зазначила, що зафільмував докази варварства армії рф її чоловік Дмитро Христюк, який у 2015 році працював над створенням цієї Алеї Героїв".

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