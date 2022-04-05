Армія путіна вкрала в українських фермерів комбайни та вивезла їх у Чечню

Рашисти везуть додому з наших сіл та міст все, що трапляється їм на шляху. «Кадирівці» на Херсонщині викрали у

місцевих фермерів два комбайни. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на

телеграм-каналі.

«Грізна» армія путіна виявилася купкою нікчемних мародерів. Херсонські фермери повідомляють, що на початку війни у них вкрали два комбайни. Сьогодні вони з'явилися в Мережі, навігатор показав, що комбайни вже у Чечні", — підкреслив Антон Геращенко.

До слова, російські загарбники «відзначились» і в Запорізькій області. Вони вкрали сільськогосподарську техніку John Deere в

Мелітополі. Про це повідомила агрофірма «Агротек»:

«2 нових флагманських комбайни S770 та S760, трактор M6195, сівалку Vaderstad Tempo загальною вартістю 1 млн євро було вкрадено з виставкового майданчика компанії. Техніку вже вивезено у Чечню, під Грозний. Завдяки позиційним системам, що встановлено на обладнанні, фахівці „Агротек-Інвест“ зафіксували, що техніка зараз знаходиться на території господарства у селищі Закан-Юрт, у чеченській республіці росії. + Ще один з доказів злочинних дій загарбників прямо напередодні посівної!»

Раніше повідомлялося, що російські орки знищували інфраструктуру мирних міст, грабували будинки, причому тягли звідти все, що трапляється під руку, — навіть виривали унітази та знімали килими.

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